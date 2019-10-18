Москва, , 08:49 — REGNUM Китайская автокомпания Foton продлила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель Sauvana в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Таким образом, автопроизводитель и дальше может продавать Sauvana на российском авторынке. Прежний сертификат закончился ещё 27 апреля 2019 года. С этого времени должны были прекратиться выпуск и реализация модели в РФ. Новое ОТТС будет действовать с 9 октября 2019 года по 8 октября 2022 года.

Сообщается, что вседорожник будут делать на заводе «Автотор».

Стоит отметить, что в новом сертификате отсутствует упоминание о люке в крыше. Это единственное изменение, которое было сделано автопроизводителем. Ведь в действительности модели Sauvana российского производства люка не имели.

Напомним, по итогам первого осеннего месяца 2019 года в Китае было куплено 1 929 167 новых легковых машин, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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