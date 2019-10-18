Копенгаген, , 08:17 — REGNUM Шведская автомобильная компания Uniti («Юнити») планирует в 2020 году выпустить на рынок свой новый продукт: мини-электрокар модели Uniti One.

Согласно описанию, автомобиль будет трехместным. Запас хода без дополнительной зарядки аккумулятора в зависимости от установленной батареи составляет 120−240 километров. Заказчик может выбрать аккумулятор на 12 или на 24 киловатт-часа. Автомобиль разгоняется до 100 километров за 9,9 секунды; максимальная же скорость составляет 120 километров в час. Блокировка автомобиля будет осуществляться через электронные ключи на смартфоне. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Штаб-квартира компании «Юнити» расположена в шведском горолде Лунд, где и идет основная работа над проектом. Однако сборка автомобиля будет происходит в английском Норвиче. Стартовая цена Uniti One в Великобритании оценивается в 23,5 тысячи долларов.