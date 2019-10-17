Анкара, , 19:25 — REGNUM Первый основной боевой танк Altay турецкой разработки будет принят на вооружение не позднее 2021 года, заявил 17 октября Этем Самчак, глава совета директоров турецко-катарской компании BMC, реализующей этот проект.

По его словам, компания ВМС уже приступила к производству первой партии из 250 танков Аltay, заказанной в 2018 году Секретариатом оборонной промышленности Турции.

Первые серийные машины будут собраны на основе конструкторской базы прототипов, изготовленных ранее турецкой компанией Otokar.

Всего должно быть заказано до тысячи основных боевых танков Аltay

Заявлено, что в будущем эти танки будут оснащены более мощными турецкими двигателями мощностью 1,8 тыс л.с., тогда как сейчас они комплектуются немецкими мультитопливными моторами мощностью 1,5 тыс л.с.

В Турции заявляют, что через четыре года в турецких танках практически не останется зарубежных комплектующих.

Кроме того обещано, что Altay по ряду характеристик будет превосходить немецкие танки Leopard-2, на сегодняшний день являющиеся самыми современными в танковом парке Турции.

Разработчики обещают оснастить первый турецкий танк системами активной защиты и управления огнём, создаваемыми турецкой компанией Aselsan.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2008 года Турция ведёт работы по созданию собственного основного боевого танка, способного на мировом рынке оружия конкурировать с боевыми машинами российского и американского производства.

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