Анкара, , 18:38 — REGNUM Турецкие компании Aselsan и Roketsan объявили об успешном завершении испытаний комплекса ПВО Hisar-A и своей готовности к серийному выпуску этих систем вооружения, сообщает 17 октября портал defensenews.com.

Портал утверждает, что намерение принять на вооружение комплексы ПВО Hisar-A подтверждено в Минобороны Турции и в администрации президента Эрдогана.

По некоторым данным, первые комплексы ПВО Hisar-A отечественного производства могут поступить в турецкую армию в 2021 году.

Комплекс состоит из двух компонентов, размещённых на гусеничных машинах. Одна несёт на себе радиолокатор и пусковую установку с четырьмя ракетами, а на второй размещена спаренная 35-мм автоматическая пушка.

Комплекс Hisar-A предназначен для защиты движущихся войсковых колонн и способен поражать воздушные цели на дальности до 16 км и на высотах до пяти тыс. метров.

Кроме того, компании Aselsan и Roketsan сообщают о разработке мобильной системы ПВО средней дальности Hisar-O, способной поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км и высоте до 15 тыс. метров.

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