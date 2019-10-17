Сеул, , 17:21 — REGNUM Военно-морские силы Республики Корея заказали разработку большого десантного корабля, способного нести истребители вертикального взлёта, сообщает 17 октября пресс-служба южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries.

Проект будущего авианесущего корабля получил обозначение LPX-II и по основным характеристикам соответствует классу лёгкого авианосца водоизмещением в 30 тыс. тонн.

На данный момент известно, что новый корабль должен быть рассчитан на авиакрыло, укомплектованное американскими истребителями F-35B.

Проект, разработка которого обойдётся в $22 млн, планируется представить летом 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент ВМС Южной Кореи имеют в своём составе один вертолётоносец типа Dokdo. Второй аналогичный корабль должен быть передан военным в 2020 году.

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