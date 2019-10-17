Сеул, 17 октября 2019, 17:21 — REGNUM Военно-морские силы Республики Корея заказали разработку большого десантного корабля, способного нести истребители вертикального взлёта, сообщает 17 октября пресс-служба южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries.
Проект будущего авианесущего корабля получил обозначение LPX-II и по основным характеристикам соответствует классу лёгкого авианосца водоизмещением в 30 тыс. тонн.
На данный момент известно, что новый корабль должен быть рассчитан на авиакрыло, укомплектованное американскими истребителями F-35B.
Проект, разработка которого обойдётся в $22 млн, планируется представить летом 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент ВМС Южной Кореи имеют в своём составе один вертолётоносец типа Dokdo. Второй аналогичный корабль должен быть передан военным в 2020 году.
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