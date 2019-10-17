Димитровград, Ульяновская область, , 15:51 — REGNUM Научно-исследовательский институт атомных реакторов (Димитровград Ульяновской области) завершил выгрузку центральной зоны реактора СМ и транспортировку её на долговременное хранение, сообщает 17 октября пресс-служба института.

Проведённая работа, отметили в ГНЦ НИИАР, стала одним из ключевых этапов модернизации активной зоны реактора, отработавшего более 25 лет. Необходимое оборудование для извлечения и перемещения центральной зоны также было разработано силами института.

«Работы выполнены специалистами реакторного исследовательского комплекса, транспортного цеха и службы КОРО при тщательном контроле со стороны сотрудников управлений радиационной безопасности и защиты окружающей среды, — пояснил директор института Александр Тузов. — Успешное выполнение сложной технологической операции еще раз показало наличие в институте уникальных компетенций».

В рамках проекта модернизации до конца года предстоит установить в корпус реактора новую центральную зону, к марту 2020 года реактор должен быть готов к экспериментам по определению нейтронно-физических характеристик новой активной зоны.

Высокопоточный исследовательский реактор СМ — корпусной водо-водяной реактор на промежуточных нейтронах с нейтронной ловушкой. Оригинальная конструкция реактора, наличие в нем нейтронной ловушки, нескольких десятков экспериментальных каналов, петлевых устройств обеспечивают возможность проведения разнообразных исследований, получения трансурановых элементов и радионуклидов с высокой удельной активностью.