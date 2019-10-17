Москва, , 15:34 — REGNUM Разработка новых конкурентоспособных двигателей для магистральных пассажирских самолётов — затратный и длительный процесс, который занимает по меньшей мере два десятилетия, заявил начальник отдела Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова Анатолий Полев на Открытой всероссийской конференции по аэроакустике.

Выступая на пленарном заседании конференции, эксперт ЦИАМ рассказал о формирования облика двигателей магистральных пассажирских самолетов 2030-х годов, отметив, что срок разработки новых технологий в авиадвигателестроении составляет 10−16 лет, а их освоение и внедрение в летательные аппараты — еще столько же.

Основные задачи, которую решают инженеры при создании новых авиационных двигателей нового поколения, — снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме полета на 20−30% и существенное улучшение экологических показателей. Кроме того, разработчикам предстоит внедрить технологии для увеличения ресурса основных деталей в «горячих» и «холодных» частях авиадвигателя.

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Сегодня, наряду с возможностями оптимизации традиционных технологий, в ЦИАМ исследуются и прорывные решения для авиации, нетрадиционные конструктивно-компоновочные схемы, глубоко интегрированные с элементами планера. Один из примеров — гибридные силовые установки, где привод вентиляторов осуществляется одновременно от турбин и электродвигателей.

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