Зарайск, Московская область, , 15:09 — REGNUM В Зарайскую центральную районную больницу завезли новое оборудование на сумму более 15 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила 17 октября пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для больницы закупили 15 переносных комплексов ингаляционной терапии, электрокардиостимулятор, два монитора пациента и передвижной рентген-аппарат типа С-дуга. По словам заместителя главного врача по медицинской части Елены Поздняковой, оборудование позволит улучшить качество оказания медпомощи пациентам и повысить уровень диагностики заболеваний.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии поступило новое оборудование для спасения новорожденных.

Читайте ранее в этом сюжете: В НИИ акушерства Подмосковья завезли оборудование для спасения младенцев