Рим, , 14:21 — REGNUM Итальянский производитель суперкаров Pininfarina выпустит спортивный электрифицированный кроссовер, который станет конкурентом Lamborghini Urus. Об этом сообщает Autonews.

Pininfarina совместно с Engineering и Benteler собираются создать новую платформу для этого электрокара.

Модель будет иметь два электрических агрегата, способных передать тягу на каждое из колес. В основании кроссовера будут установлены аккумуляторы на 100−125 кВт•ч, таким образом, запас хода составит до 600 км.

По предварительной информации, итальянская компания должна представить новый электрокар в середине 2020 года. Вот только серийную модель не стоит ждать раньше 2025 года.

Цена электромобиля составит порядка 300 тыс. долларов (19,198 млн рублей).

Напомним, компания Pininfarina планирует каждый год выпускать по одной новой модели.

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