Москва, , 14:25 — REGNUM Российская компания Monarch показала детали интерьера нового электрического автомобиля Concept SX. Изображения салона представлены на сайте автопроизводителя.

Монарх Concept S Tarantas.news

Для отделки салона авто использовались преимущественно натуральные материалы, такие как дерево, лен, алюминий и даже хром.

На центральной консоли автомобиля расположены стрелочные часы и два дисплея. Потолок модели сделан из двух стеклянных панелей, разделенных светодиодной подсветкой.

Рулевое колесо похоже на то, которое идет для актуальных моделей Mercedes-AMG.

Напомним, российская компания Monarch выпустит всего шесть моделей электрокаров. В их основу лягут две платформы. На одной будут выпущены седаны, лифтбеки и кроссоверы, цена которых составит от 1,5 до 2,5 млн рублей. Вторая платформа будет предназначена для более дорогих моделей, стоимость которых составит порядка 4 млн рублей.

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