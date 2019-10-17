Москва, 17 октября 2019, 14:25 — REGNUM Российская компания Monarch показала детали интерьера нового электрического автомобиля Concept SX. Изображения салона представлены на сайте автопроизводителя.
Для отделки салона авто использовались преимущественно натуральные материалы, такие как дерево, лен, алюминий и даже хром.
На центральной консоли автомобиля расположены стрелочные часы и два дисплея. Потолок модели сделан из двух стеклянных панелей, разделенных светодиодной подсветкой.
Рулевое колесо похоже на то, которое идет для актуальных моделей Mercedes-AMG.
Напомним, российская компания Monarch выпустит всего шесть моделей электрокаров. В их основу лягут две платформы. На одной будут выпущены седаны, лифтбеки и кроссоверы, цена которых составит от 1,5 до 2,5 млн рублей. Вторая платформа будет предназначена для более дорогих моделей, стоимость которых составит порядка 4 млн рублей.
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