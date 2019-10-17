Омск, , 12:09 — REGNUM Возможности использования технологий квантовой криптографии в сфере защиты данных обсудили участники круглого стола, который прошёл в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского при содействии Российского квантового центра (РКЦ) и компании QRATE. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба вуза.

Круглый стол стал одним из мероприятий технологического семинара по квантовым коммуникациям для студентов, представителей вузов и индустриальных партнёров. В ходе семинара эксперты рассказали о собственных разработках — сверхчувствительных сенсорах, твердотельных фотоумножителях, фемтосекундных лазерах, сверхчувствительном магнитном кардиографе.

Ключевая разработка центра — система квантовой связи для абсолютно защищенной передачи информации в банковской, военной, государственной и других сферах. В вузе добавили, что сегодня квантовые технологии обеспечивают управление поведением отдельных квантовых частиц. На них основана работа лазеров, полупроводниковых приборов и магниторезонансных сканеров.

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