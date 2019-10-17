Прага, , 11:36 — REGNUM В сентябре 2019 года продажи автомобилей Skoda выросли на 7,5%, до 102 000 экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба чешской компании.

Логотип Skoda

Однако за три квартала 2019 года продажи Skoda упали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. С января по сентябрь 2019 года было продано 913 700 автомобилей по всему миру.

Причем реализация автомобилей выросла в Восточной (+10,6%) и Западной Европе (+6,8%), а также в России (+7,0%). Самый большой спад продаж Skoda был зафиксирован в Китае. Там за январь-сентябрь 2019 года было продано на 22,3% меньше авто, чем за тот же период 2018 года.

Особой популярностью на мировом авторынке пользуются модели внедорожников чешской марки. Так, продажи кроссовера Skoda Kodiaq в отчетный период выросли на 60,8%.

Напомним, в конце 2019 года чешская компания Skoda представит в России новый Rapid.

Читайте также: Skoda обнародовала тизер нового Rapid