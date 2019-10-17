Берлин, , 10:47 — REGNUM Audi RS Q8 будет представлен 20 ноября 2019 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Это следует из информации, обнародованной немецким изданием Auto Bild.

Audi RS Q8 Motor1

Модель RS Q8 отличается от своих конкурентов, среди которых BMW X6 M, Mercedes — AMG GLE 63 Coupe и Porsche Cayenne Turbo Coupe, более спортивной внешностью. Этого удалось достичь благодаря сделанным на заказ бамперам, боковым обвесам, большому диффузору с двойными выхлопными трубами и негабаритным колесам. Кроме того, у автомобиля более спортивная подвеска с меньшим дорожным просветом по сравнению с SQ8.

Под капотом Audi RS Q8 может быть установлен V8 с двойным турбонаддувом на четыре литра. Пока подробные технические подробности не известны.

Напомним, в России начались продажи ограниченной партии Audi RS 5 Sportback. Немецкая компания привезла на отечественный авторынок всего 10 экземпляров спортивных авто.

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