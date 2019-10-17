Токио, , 10:35 — REGNUM В сети появились первые фотографии обновлённого Nissan X-Trail в чёрной камуфлированной плёнке. Снимки размещены на сайте Autoblog.

Nissan X-Trail Autoblog

Несмотря на камуфляж авто, что-то разглядеть всё же удалось. Так, в обновлённом X-Trail радиаторная решетка V-образной формы стала шире, а фонари установлены ниже. У новинки будет округлая складка на переднем крыле, а «линия талии» будет подниматься к задней части.

В салоне авто гораздо больше изменений. Здесь имеется большой сенсорный дисплей панели приборов, ниже которого установлен блок управления климат-контролем с индивидуальным монитором. На мультимедийном рулевом колесе появились новые кнопки управления. Рядом с рычагом трансмиссии расположена кнопка электронного стояночного тормоза и шайба селектора режимов вождения.

Пока неизвестно, какой агрегат будет у рестайлингового компактного кроссовера.

Напомним, компания Nissan заключила соглашение о партнерстве между японским городом Атсуги, в котором говорится, что электрокары автопредприятия будут использоваться в качестве временного источника энергии для общественных помещений, используемых в качестве убежищ во время штормов и наводнений.

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