Москва, , 09:24 — REGNUM Продажи новых электрических автомобилей на российском авторынке в сентябре 2019 года выросли в 2,8 раза. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего по итогам сентября 2019 года обладателями новых электромобилей в России стали 23 автолюбителя. В сентябре прошлого года было продано 8 таких машин.

Самыми популярными моделями электрокаров в сентябре стали Jaguar I-Pace и Nissan Leaf. За месяц в России их приобрели девять автолюбителей. Далее идут электромобили марки Tesla. За отчётный период покупатели приобрели две Model 3 и столько же Model X. Кроме того, в первый осенний месяц 2019 года была продана одна модель Model S.

Напомним, электрический грузовик, созданный крымским научно-производственным предприятием «Эльтавр», прошёл успешные испытания в международном аэропорту Симферополя. Электрокар тестировали 10 дней в качестве тягача для транспортировки багажа и грузов. По итогам испытаний все характеристики, которые заявлены производителем, были подтверждены.

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