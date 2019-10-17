Оттава, , 08:42 — REGNUM Канадская авиакомпания Air Canada не станет эксплуатировать лайнеры Boeing 737 MAX до 14 февраля 2020 года. Об этом 17 октября сообщила телекомпания ABC со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в настоящее время в авиапарке Air Canada имеется 24 самолета Boeing 737 MAX и ранее в канадской компании сообщили об отмене полетов на них до 8 января 2020 года.

Отметим, канадские власти отменили полеты самолетов Boeing 737 MAX в марте текущего года, а позднее решение о продлении отмены полетов на данном виде самолета принимали сами канадские авиакомпании, в которых используется в общей сложности 41 Boeing 737 MAX.

Как передавало ИА REGNUM, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена в результате двух авиакатастроф с данным лайнером: 29 октября прошлого года Boeing 737 MAX компании Lion Air разбился в Индонезии, в результате чего погибли 189 человек, а 10 марта в Эфиопии потерпел крушение Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибли 157 человек. После этих катастроф многие страны, включая Россию, Канаду, США и государства-участники Европейского союза, приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.