Пекин, , 06:26 — REGNUM Общая длина городских транзитных железнодорожных линий в Китае достигнет 6600 км к концу 2019 года, сообщили в Китайской ассоциации энергосбережения (CECA), передает 16 октября агентство Синьхуа.

В сентябре текущего года 39 китайских городов имели в пользовании городскую железнодорожную транзитную систему, суммарная протяжённость которых достигла 6330 км. В 2018 году в общей сложности 46 китайских городов насчитывали 202 железнодорожные линии, которые находились в состоянии строительства.

Общее потребление энергии транзитных линий будет возрастать по мере введения в эксплуатацию новых линий, отметили в CECA. При этом, Китай приступил к поиску решения этой проблемы.

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