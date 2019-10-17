Учжэнь, Китай, , 05:19 — REGNUM Новые интернет-продукты и приложения дебютируют на шестой Всемирной интернет-конференции, которая пройдет с 20 по 22 октября в городе Учжэнь провинции Чжэцзян, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Пятидневная экспозиция откроется уже 18 октября и продемонстрирует последние технологические достижения в разных областях, включая облачные вычисления, большие данные, искусственный интеллект, кибербезопасность, промышленный интернет, электронную коммерцию и цифровые культурные медиа.

Новый павильон, где представлены интеллектуальные технологии цифрового управления вроде распознавания лиц, призван будет дать посетителям невиданный ранее опыт. Глобальное интернет-соревнование «Прямо в Учжэнь» также пройдет во время конференции и покажет серию инновационных проектов, связанных с интернетом.

Отметим, что в городе Учжэнь уже обеспечено покрытие сетями связи пятого поколения 5G в коммерческом секторе. Более 60 интеллектуальных проектов будет показано на мероприятии, включая беспилотные автомобили дистанционного управления и устройства проверки безопасности, работающие в диапазоне миллиметровых волн.