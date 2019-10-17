Пекин, , 04:58 — REGNUM Повсеместный интернет вещей будет в сфере энергетики запущен в течение двух лет в Китае, говорится в белой книге, выпущенной Государственной сетевой корпорации Китая, передает агентство Синьхуа.

Повсеместный интернет вещей в энергетике представляет из себя систему интеллектуальных услуг, позволяющую в полной мере пользоваться современными информационными технологиями и развивать технологии связи во всех звеньях энергосистемы.

Фактически же это представляет расширение возможностей энергосетей благодаря повышению эффективности и степени интеграции, и использование различных видов энергии, заявил представитель корпорации Ван Фэн.

Компания обрисовала 57 инженерных задач и 25 демонстрационных проектов на текущий год с целью продвижения интернета вещей и оптимизации управления. Мобильный интернет, искусственный интеллект и прочие технологии уже применяются корпораций, отметил Ван.

В частности, в городе центрального подчинения Тяньцзине была значительно улучшена энергоэффективность сетей и снижена среднее потребление энергии на единицу благодаря всестороннему применению ветровой, солнечной и геотермальной энергии, отмечает специалист. Повсеместный же характер интернет вещей в сфере энергосетей будет носить только к в 2024 году.