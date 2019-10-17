Приштина, , 08:43 — REGNUM 16 октября полиция Косово получила в дар от ЕС оборудование для проведения следственных действий: чемоданы следователя, профессиональные фотографические аппараты, криминалистические фонарики с фильтрами для создания излучения необходимой частоты и т. д.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, полиция Косово успешно проявила себя в рамках проекта IPA (программа помощи странам, желающим вступить в ЕС) 2017 «Борьба с тяжкими преступлениями на Западных Балканах».

Оборудование было торжественно передано косовской полиции лично руководителем проекта IPA 2017 Дженнаро Каполуонго при участии посла Италии в Косово и сотрудников итальянской полиции.

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