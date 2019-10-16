Вашингтон, , 21:13 — REGNUM Военное ведомство США намерено заняться изучением вопроса о целесообразности дальнейшего использования и развития авианосного флота, сообщает 16 октября Defense News со ссылкой на заместителя главы Пентагона Майкла Гриффина.

Авианосец США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что замглавы Пентагона прямо поставил вопрос обоснованности выделения средств на строительство авианосцев.

В частности, на пресс-конференции в Пентагоне Майкл Гриффин заявил, что средства стоило бы перенаправить на развитие других систем вооружения, например гиперзвуковых ракет.

По его словам, потенциальные противники США уже нашли способы бороться с авианосцами.

Оппоненты Гриффина заявляют, что массовое применение ракет вместо авиаударов, «например по территории Китая», может спровоцировать обмен ядерными ударами.

Исходя из этого они заявляют о сохранении важности авианосцев и их палубной авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости резко увеличить численность обычных кораблей в составе ВМС страны для «восстановления» контроля США над Мировым океаном.

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