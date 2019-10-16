Ватикан, , 18:57 — REGNUM Ватикан выпустил в продажу специальные чётки стоимостью $110 для того, чтобы обучать технически продвинутую молодёжь католической вере. Об этом 16 октября сообщил портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1184440494589394944

Устройство получило название «Кликни и молись» (Click to Pray), оно представляет собой чётки с крестом, которые можно носить как браслет. При этом крест также является устройством хранения данных. Более того, чётки автоматически взаимодействуют с мобильным приложением, которое активируется в случае, когда их владелец крестится.

При активации надевший может выбрать стандартные молитвы по чёткам, медитативные молитвы или тематические молитвы, обновляемые в течении года. Приспособление показывает продвижение по каждой молитве и отслеживает количество прочитанных по чёткам молитв.

Представители Ватикана сообщили, что это устройство является частью Мировой молитвенной сети папы римского, оно разработано в качестве высокотехнологичного учебного пособия для тех, кто хочет научиться молиться с использованием чёток.

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Напомним, в январе 2019 года ИА REGNUM сообщило, что папа римский Франциск запустил мобильное приложение «Кликни и молись». Также тогда были запущены специальный сайт с разделами «Молись с папой», «Молитва дня» и «Молись в сети».

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