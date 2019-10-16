Вашингтон, , 16:55 — REGNUM В США три компании представили действующие прототипы безэкипажных наземных боевых машин, сообщает 16 октября Warspot.

Проекты лёгких роботизированных танков были представлены 15 октября в ходе конференции AUSA 2019 (Ассоциация армии США).

Компании Rheinmetall, BAE Systems и Textron представили разработки, созданные в рамках программы RCV (Robotic Combat Vehicle). Были показаны лёгкие боевые машины с дистанционным и автономным управлением.

Проект компании Rheinmetall получил название Mission Master, BAE Systems представила Robotic Technology Demonstrator (RTD), а проект компании Textron был продемонстрирован под названием Ripsaw M5.

Последний из вышеперечисленных прототипов уже признан самым близким к серийному образцу. Роботизированная платформа может оснащаться разными боевыми модулями — от нелетальных средств для разгона толпы до модуля с 30-мм пушкой или ПТРК Javelin. Среди них присутствуют также варианты разведывательной машины с беспилотником на борту и наземный робот для разминирования.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея продемонстрировала макет истребителя KF-X / IF-X