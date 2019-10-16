Токио, , 15:44 — REGNUM Японская компания Honda выпустила свой первый тизер-образ нового поколения хэтчбека Honda Jazz. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Honda Jazz Hondanews

В сообщении японской компании сказано, что представлен новый Jazz будет 23 октября на Токийском автосалоне. Honda впервые для европейских клиентов оборудует Jazz усовершенствованной двухмоторной гибридной трансмиссией, которая позволит получить исключительное сочетание сильных и легких характеристик вождения и при этом обеспечит экономичный расход топлива.

Кроме того, в день премьеры нового хэтчбека представители Honda проведут в Амстердаме пресс-конференцию, на которой представят дополнительную информацию о плане электрификации в Европе «Electric Vision».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре японская компания Honda объявила, что в рамках своей стратегии «Electric Vision» к 2025 году планирует электрифицировать весь объём реализуемых в Европе автомобилей.

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