Лондон, , 15:04 — REGNUM Представлена лимитированная серия Ferrari Monza SP2, которую приобрел шеф-повар Гордон Ремзи. Видео с новинкой было опубликовано на канале The TFJJ в Youtube.

Британский шеф-повар Гордон Рамзи — один из первых VIP-клиентов итальянской компании, который приобрел спорткар Ferrari Monza SP2.

Рамзи выбрал практичную двухместную версию вместо Monza SP1, которая рассчитана только на одного водителя.

Серия Ferrari Monza была представлена в сентябре 2019 года. Автомобиль основан на 812 Superfast и выпускается в двух вариантах, также известных как Monoposto и Biposto. Ferrari выпустит 499 экземпляров автомобилей.

Рамзи выбрал спидстер, окрашенный в черный цвет с красной полосой. Интерьер отделан красным цветом.

Напомним, итальянская компания Ferrari ведет разработку своего первого электрического внедорожника, который будет называться Purosangue.

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