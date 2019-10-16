Рейкьявик, , 13:07 — REGNUM Судовые установки могут работать не только на сжиженном природном газе (СПГ), но и на ядерном топливе. Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, выступая на совместном заседании Арктического совета и Арктического экономического совета в Рейкьявике.

«Со следующего года Международная морская организация снижает допустимое содержание серы в судовом топливе с 3,5% до 0,5%, что, конечно, не может не отразиться и на судостроении. Всё большим спросом будут пользоваться суда на СПГ. Но есть и другая альтернатива — суда на ядерном топливе, имеющие нулевой выброс. Это особенно актуально, например, для Северного морского пути», — приводят слова Рахманова в пресс-службе корпорации.

Напомним, создание Арктического экономического совета началось в сентябре 2013 года в Исландии. Его представляют участники из стран — арктических государств. Основная часть усилий сосредоточена на охране окружающей среды и благосостоянии жителей Арктики.

Международная морская организация — специализированное учреждение ООН, созданное для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством