Токио, , 13:10 — REGNUM Японская компания Toyota официально представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что этот Yaris намного превосходит свой класс, поскольку предлагает более комфортное вождение, высочайший в мире уровень эффективности использования топлива и передовые технологии обеспечения безопасности.

Построен новый хэтчбек на платформе GA-B, которую японская компания использует впервые. Именно на этой платформе Toyota собирается проектировать свои компактные модели в будущем. Новая платформа позволила сделать Yaris более легким, но при этом придать корпусу большую жесткость. Кроме того, новая архитектура авто обеспечила ему устойчивость в управлении.

Покажут новый Toyota Yaris на Токийском автосалоне, а в продажу хэтчбек поступит в феврале 2020 года.

Напомним, первое поколение Yaris было представлено в 1999 году.

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