Сеул, , 12:45 — REGNUM Южная Корея продемонстрировала макет истребителя KF-X / IF-X, разработанный совместно с Индонезией, сообщает Sindonews.

В компании Korea Aerospace Industries (KAI), которая отвечает за разработку авиационной системы, заявили, что KF-X / IF-X имеет сходство с американским истребителем пятого поколения F-35A.

«Эксплуатационные расходы вдвое ниже, чем у американских истребителей-невидимок, и они обладают высокой технологической маневренностью», — говорится в заявлении компании KAI.

Запуск первого прототипа истребителя стоимостью 4,5 млрд долларов запланирован на 2021 год.

Издание отмечает, что полномасштабный макет реактивного истребителя был впервые представлен на аэрокосмической и оборонной выставке (ADEX), которая проходит в Сеуле с 15 по 20 октября 2019 года.

Напомним, в соответствии с соглашением 2016 года Индонезия обязана заплатить около 1,3 млрд долларов США, чтобы приобрести около 48 истребителей и получить технологию производства.

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