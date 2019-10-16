Москва, , 12:15 — REGNUM Работы по модернизации стартового стола № 1 на Байконуре, называемого также «Гагаринским», планируется начать в 2020 году. Об этом 16 октября заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава космической корпорации рассказал, что в ноябре должны быть завершены трехсторонние переговоры между Россией, Казахстаном и ОАЭ и подписан контракт.

Рогозин надеется, что это позволит начать модернизацию стартовой площадки уже в начале 2020 года.

Напомним, в сентябре глава Роскосмоса сообщил, что «Гагаринский старт» будет эксплуатироваться и после 2030 года. Он отметил, что планируется продолжать с него запускать ракеты Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также рассматривается возможность запуска с него экспериментальной «Союз-6».