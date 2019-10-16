Москва, , 12:14 — REGNUM Роскосмос готов обсуждать с NASA доставку американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) российскими кораблями «Союз». Это непростая задача, сообщил 16 октября журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что «корабль так не делается», его нужно заложить заранее и купить все комплектующие. Роскосмос пойдет навстречу американской стороне, однако примет решение с учетом реальных планов создания Boeing и SpaceX.

В настоящее время ракетно-космическая корпорация «Энергия», производящая «Союзы», занимается новым кораблём и перегружена работой, добавил Рогозин. Вопрос с отправкой астронавтов NASA на орбиту нужно было решать, заранее оставив заявку на пилотируемый корабль.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в центре подготовки космонавтов рассказали о предложении NASA приобрести дополнительные места на «Союзах» для своих астронавтов. Вместе с тем в Роскосмосе сообщили, что в 2020 году планируется только два запуска «Союза», а не три.

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