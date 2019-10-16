Архангельск, , 11:36 — REGNUM Физики-акустики Севмаша изобрели устройства для уменьшения шума кораблей. Инновационные разработки уже получили патент. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Как известно, подлодки должны иметь минимальный уровень шума для того, чтобы противник не смог их обнаружить с помощью гидроакустических комплексов. Инженер Севмаша Михаил Куклин изобрел два приспособления, позволяющие уменьшить шумовой эффект. Одно из них — троссельное устройство, в котором нет колеблющихся под воздействием потока жидкости конструкций.

В разработке физиков-акустиков оборонного предприятия также — создание устройства, позволяющего снизить уровень вибраций, передающихся по гребному валу.