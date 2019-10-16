Нижний Новгород, , 10:29 — REGNUM Подразделения одного из соединений Приволжского округа Росгвардии проводят оперативно-тактическое учение, в рамках которого совершается 500-километровый марш на военной технике. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. Силы двигаются в район проведения учения.

Марш на военной технике Пресс-служба Росгвардии

Марш пройдет по дорогам общего пользования, а также по пересеченной и труднопроходимой местности.

В марше принимают участие более 120 единиц штатной техники и около 800 человек личного состава.

Оперативно-тактическое учение проводится под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова и является завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки войск в текущем году.

Целью марша является проверка готовности войск в установленные сроки выйти в район предназначения для выполнения служебно-боевых задач. Будут отрабатываться вопросы по обеспечению общественной и государственной безопасности РФ.

ИА REGNUM напоминает, в эти дни в России проходит завершающий этап военных учений подразделений Росгвардии. Руководство войск отрабатывает управление частями.