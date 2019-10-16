Берлин, , 10:18 — REGNUM Совместное предприятие китайской компании BYD и немецкого автопроизводителя Daimler AG (в него входит компания Mercedes-Benz) выпустило новый паркетник Denza X. Об этом сообщается на информационном портале Pnzdrive.

Denza X Pnzdrive

Новинка создана на основании прототипа под названием Denza Concept X. Однако в серийном авто установлены стандартные зеркала вместо видеокамер заднего обзора и обычные дверные ручки вместо выдвижных. Тем не менее экстерьер этого автомобиля смотрится довольно впечатляюще.

Длина Denza X равна 4 890 мм, а расстояние между осями — 2 820 мм.

Купить новинку можно будет в двух исполнениях — в полностью электрифицированном и гибридном. Электрическая модификация имеет агрегат BYD-2018TZ-XS-A, который выдаёт 245 «лошадей». С этим мотором, по заверению автопроизводителя, авто должно проехать 500 км пути.

Гибридный агрегат включает в себя турбомотор BYD487ZQB с рабочим объемом 2 л (его производительность равна 192 л. с.) и два электрических мотора максимальной мощностью на 150 и 245 «лошадей». Кроссовер разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд.

Напомним, 24 сентября 2019 года прокуратура немецкого города Штутгарта наложила штраф в размере €870 млн на автокомпанию Daimler из-за нарушения обязанностей по надзору в отделе компании, занимающимся сертификацией машин.

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