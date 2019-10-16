Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно сотрудничает и обменивается идеями с российскими разработчиками космических скафандров. Об этом накануне на брифинге в штаб-квартире аэрокосмического агентства в Вашингтоне заявил глава подразделения NASA по созданию лунных скафандров США Крис Хансен.

«У нас очень хорошие отношения с нашими коллегами в России, которые занимаются созданием скафандров для выхода из космического корабля», — отметил Хансен.

Он уточнил, что NASA работает вместе с НПП «Звезда», с Роскосмосом, технический обмен с которыми налажен на постоянной основе. По словам Хансена, американские разработчики скафандров позаимствовали некоторые идеи российских коллег, а те, в свою очередь, использовали их наработки в своём космическом скафандре.

«У нас очень хорошие отношения с коллегами в России, и мы активно их поддерживаем, мы стремимся учиться друг у друга, как можем», — добавил глава подразделения NASA.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства представило два прототипа новых скафандра для полётов на Луну и на Марс. Один скафандр предназначен для использования на борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю, второй — для выхода в открытый космос и исследований на поверхности Луны. Разработчики отметили, что главная особенность усовершенствованных скафандров — это их мобильность и универсальность.