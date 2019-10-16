Вашингтон, , 09:51 — REGNUM В сети появились снимки копии внедорожников Subaru Outback и Audi Allroad от американской автокомпании Ford. Снимки размещены на портале Autoblog.

Кроссовер Ford Autoblog

Новинка представляет собой обновлённую вариацию Ford Focus. Ожидается, что у авто будет удлинённая колесная база и увеличенный клиренс. Экстерьер головной части идентичен модели Focus последнего поколения. У новинки такие же передние фонари и решётка радиатора. Кроме того, форма кузова до задних дверных стоек также схожа с новым Focus.

Вполне возможно, что новый автомобиль может быть создан на архитектуре актуального седана Mondeo/Fusion, а внешний облик является только маскировков.

В моторной линейке новинки будут силовые агрегаты от Ford Kuga/Escape: 181-сильный мотор объёмом 1,5 л, 250-сильный двухлитровый наддувный движок и гибридный двигатель мощностью 200 л. с. С двигателями работает коробка «автомат» и привод 4×4.

Премьера этого автомобиля намечается на 2020 год.

Напомним, ранее компания Ford получила патент на программируемый квадрокоптер для своих автомобилей. Беспилотник предназначен для выполнения ряда задач. Например, дрон может следить за авто во время его движения и передавать сигналы аварийным службам о местонахождении машины при аварии и других чрезвычайных ситуациях. Хранится квадрокоптер в багажнике автомобиля, где и подзаряжается.

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