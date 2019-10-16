Соединённые Штаты Америки, , 09:33 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило два прототипа новых скафандра для полётов на Луну и на Марс. Об этом сообщается на сайте аэрокосмического агенства. Презентация прошла накануне, 15 октября, в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Так, один из скафандров предназначен для использования на

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борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю. Второй усовершенствованный скафандр будет использоваться для выхода в открытый космос и исследований на поверхности Луны.

Главная особенность усовершенствованных скафандров — это их мобильность и универсальность. Теперь космонавты сами могут подключать к ним необходимые приборы.

Напомним, лунную миссию Artemis NASA планируется осуществить к 2024 году.

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Как сообщало ИА REGNUMА, луyный космический скафандр нового поколения, который аэрокосмическое агентство NASA планирует создать для миссии «Артемида», будет называться Explove Extravehicular Mobility Unit, или сокращенно xEMU. Согласно техзаданию, костюм должен выдерживать экстремальные температуры от — 156,6℃ (минус 250 градусов по Фаренгейту) в тени и до 121,1℃ (250 градусов по Фаренгейту) на солнце. В нем должны быть установлены электронные компоненты, такие как дублирующие системы жизнеобеспечения, модули беспроводной связи. Также предполагается, что костюм будет создаваться для каждого астронавта отдельно, с учётом его индивидуальных особенностей, для обеспечения максимального комфорта и удобства его ношения.

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