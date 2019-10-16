Шицзячжуан, Китай, , 09:33 — REGNUM Более 1000 самолетов будут представлены на Китайской международной выставке авиации общего назначения — 2019, которая пройдет в столице провинции Хэбэй на севере Китая городе Шицзячжуане с 17 по 20 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Помимо самолетов, которые будет направлены на выставку сотнями китайских и иностранных авиационных компаний, несколько международных авиационных акробатических команд представят свои программы за время проведения выставки.

Выставка также преследует цель популяризации авиационной науки и предоставит интерактивный опыт. Беспилотные летательные аппараты, а также «умное» техническое оборудование будут также показаны на мероприятии. Кроме того, пойдет ряд параллельных форумов, посвящённых электоавиации, дронам и искусственному интеллекту.

Отметим, что на выставку приедут представители компаний из России, США и Бразилии в качестве трех почетных стран-гостей. У них также будут эксклюзивные выставочные места, сообщили организаторы.

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