Москва, , 09:17 — REGNUM Проведение испытаний тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», во время которых он применит свое штатное вооружение, запланировано в 2020 году на полигоне в Ахтубинске Астраханской области. Об этом 16 октября передает ТАСС, ссылаясь на неофициальный источник.

По данным собеседника агентства, будет отработано применение всего вооружения «Охотника».

Также отмечается, что в этом году продолжится проверка возможностей тяжелого беспилотника. Будут проводится испытания его летных качеств. БПЛА выполнит полеты в одиночку и в сопровождении истребителей.

Напомним, разработку БПЛА «Охотник» ведет компания «Сухой» с 2012 года. Он имеет форму «летающего крыла». Согласно открытых источников, его масса около 20 тонн. Также есть сведения, что при разработке «Охотника» применялись технологии истребителя пятого поколения Су-57.