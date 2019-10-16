Берлин, , 09:00 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW выпустит электрическую модификацию компактного хэтчбека 1-Series. Об этом сообщается на сайте Auto Express.

Премьера новинки состоится в 2021 году. Ожидается, что авто получит имя i1. Вполне возможно, что привод электрокара будет переднем, а электронную начинку автопроизводители возьмут от i3 S. Построят машину на платформе FAAR.

В качестве силового агрегата под капот хэтчбека могут разместить электродвигатель мощностью 184 л. с., который обеспечит запас хода автомобилю до 200 км по циклу WLTP. Не исключено, что одной из модификаций электрокара i1 станет полноприводная двухмоторная версия.

Глава подразделения электрокаров BMW i Роберт Ирлингер отметил, что гибкая архитектура нынешних моделей компании позволяет переводить на электротягу переднеприводные и заднеприводные модели. Поэтому в дальнейшем возможны модификации электрокаров с задним приводом.

Напомним, с января по август 2019 года российские автолюбители приобрели 26 690 моделей компании BMW. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, немецкий бренд сохранил лидерство в премиальном сегменте российского авторынка.

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