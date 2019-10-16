Красноярск, , 08:49 — REGNUM Уникальное оборудование для испытания строительных материалов получила лаборатория инженерно-строительного института Сибирского федерального университета (СФУ), сообщает 16 октября пресс-служба вуза.

В частности, учёные смогут проводить исследования использованием установки для определения и проверки ударной вязкости металлов, маятникового копера и морозильной камеры, комплекса для оценки водонепроницаемости цементных бетонов.

«Приобретение нового оборудования позволило расширить круг исследуемых вопросов и нашей практической деятельности», — отметил магистрант профиля «химия строительных материалов», стажёр лаборатории Сергей Дейграф.

Учёные уточнили, что на сегодняшний день в Красноярском крае подобные испытания проводятся очень узким кругом организаций и доступность такого рода исследований весьма ограничена. Поэтому новые установки смогут помочь решить красноярским предприятиям ряд производственных задач.

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