Берлин, , 08:44 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил новый Atlas Cross Sport. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Volkswagen Atlas Cross Sport Volkswagen-newsroom.com

Новинка является уменьшенной версией Atlas/Teramont. Однако дизайн передней и задней частей пересмотрен.

Так, в новой модели оптика осталась без нижнего уровня, а внутренняя архитектура стала чётче.

В линейке двигателей будут доступны 238-сильный турбомотор TSI и VR6 мощностью 280 «лошадей». Оба движка агрегатируются с восьмискоростной коробкой передач. Покупатели смогут выбрать авто как с передним, так и с полным приводом.

В салоне авто имеется модернизированный руль, приборная панель с новой графикой и обновлённый круиз-контроль.

Первый Volkswagen Atlas Cross Sport сойдёт с конвейера предприятия во втором квартале 2020 года.

Напомним, в сентябре 2019 года продажи в России новых машин компании Volkswagen были самыми высокими за первые три квартала 2019 года. Всего за месяц было реализовано 9560 единиц авто, что на 2% больше, чем в прошлом году.

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