Чанша, Китай, , 08:35 — REGNUM Китайская компания Zoomlion Environment Industry Co., Ltd. представила в столице провинции Хунань городе Чанша целое семейство роботов-уборщиков, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Как отмечают в компании, роботы могут спасти от нехватки людской силы на уборке городов, а также снизить затраты на уборку. Семейство роботов включает в себя электрического робота-уборщика, электрического робота-мойщика и пять прочих моделей.

Роботы могут быть размещены в аллеях, школах, промышленных парках и прочих городских районах. Роботы имеют специализации, включая уборку снега, а также способный карабкаться по стенам и мыть их, сообщили в компании.

Все семь моделей санитарных роботов могут работать как в автоматизированном режиме, так и в режиме управления человеком. Они могут быть оборудованы модулями связи пятого поколения 5G.