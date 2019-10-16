Чанша, Китай, , 08:16 — REGNUM Третий китайский форум развития космической авиации и морской промышленности Китая открылся в городе Чанша, столице провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Форум под девизом «открытость, совместное использование, интеграция» продлится два дня и представит специально приглашенных академиков. Кроме того, в рамках сопутствующих мероприятий пройдут выставки и прочее.

В общей сложности восемь параллельных дискуссий запланировано в рамках мероприятия по темам беспилотные системы и искусственный интеллект, развитие высококачественного программного обеспечения, применение космических данных от спутников удаленного зондирования и так далее.

Космическая, авиационная и морская сферы промышленности являются фундаментальными и стратегическими в области развития национальной экономики и построения национальной обороны Китая, отмечают устроители мероприятия.

Отметим, что изначально форум создавался как платформа обменов в области промышленности и интеграции разных ее сфер во имя интегрального развития технологий в Поднебесной.