Казань, , 22:38 — REGNUM Австрийские компрессоры LMF, которые ранее приобрела государственная корпорация «Газпром», были принудительно отключены через спутник. Об этом стало известно на совещании по сотрудничеству Газпрома с предприятиями Татарии, сообщает «Интерфакс».

На совещании речь зашла о казанском предприятии «Компрессор». Это предприятие предлагает внедрить мобильную модульную компрессорную станцию для перекачки рабочих сред из газопроводов.

Начальник департамента 335 Газпрома Павел Крылов поддержал данную идею и рассказал, что австрийское оборудование, в частности компрессоры, «стоит мертвым грузом».

«Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», — рассказал он.

Крылов особо подчеркнул, что Газпром крайне заинтересован в оборудовании казанского предприятия.

На том же совещании заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов заметил, что компрессоры от казанского завода, если судить по характеристикам, превосходят зарубежные аналоги по экономическим показателям.

Что касается компании LMF — то это ведущий австрийский производитель компрессоров высокого давления для воздуха, природного газа и технологических газов. На совещании не уточнялось, по какой причине были отключены австрийские компрессоры. По всей видимости, отключение было произведено из-за экстерриториальных американских санкций в отношении Газпрома.