Лозанна, Швейцария, , 22:13 — REGNUM Швейцарская Logitech представила свои первые клавиатуру и мышь, специально созданные для работы в Chrome OS. Об этом 15 октября сообщил официальный сайт производителя.

https://twitter.com/engadget/status/1184175364538589184

Компания отмечает, что её современные беспроводные периферийные устройства «идеально сочетаются с Google Pixelbooks». Клавиатура получила модельный артикул K580, а мышь — M355. Менеджер Logitech Арт О`Гнимх пояснил, что сегодня потребность в подобных устройствах постоянно растет, поскольку растет популярность Chrome OS.

Стоит отметить, что мышь M355 не сильно отличается от своих «собратьев», а вот клавиатура получила специальную подставку в своей верхней части, в которую можно поставить смартфон. Также она получила клавиши для Google Assistant и функции переключения между устройствами Logitech Easy-Switch.

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В сентябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Logitech купила компанию Streamlabs — разработчика известной программы OBS для онлайн-трансляций. Сумма сделки составила $89 млн.

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