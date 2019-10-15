Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Многие владельцы iPhone пожаловались, что после обновления iOS до версии 13.1.2 их смартфоны столкнулись с новыми проблемами. Об этом 15 октября сообщила газета International Business Times.

https://twitter.com/BrianHinton77/status/1183403536933146624

Некоторые пользователи попросту потеряли возможность звонить кому-либо из-за проблемы постоянного сброса вызова. Другие столкнулись с тем, что во время разговора у их iPhone как будто переставали работать микрофон и динамик.

https://twitter.com/BrianHinton77/status/1183403536933146624

Третьи пожаловались на проблему слишком быстрого разряда батареи. Некоторые владельцы устройств заявили, что новое обновление не решило старые проблемы и принесло с собой новые. Часть сообщила, что эта проблемы являются критическими, в частности, об этом написал пользователь, работающий врачом.

https://twitter.com/expensivecare/status/1182456642933145600

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Напомним, 13 октября 2019 года пользователи устройств Apple сообщили, что после обновления операционной системы до macOS Catalina они столкнулись с неправильной работой 64-разрядных приложений. Притом, что ранее Apple предупредила клиентов о невозможности запуска 32-разрядного ПО после обновления.

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