Москва, , 15:32 — REGNUM Газотурбинный двигатель с электроприводной масляной системой успешно прошёл испытания в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова, сообщает 15 октября пресс-служба института.

Исследование проведено в рамках проекта «электрификации» двигателя для «более электрического» самолета. Отмечается, что предложенная технология упрощает коробку приводов агрегатов двигателя, снижает его вес, уменьшает его площадь сечения.

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Другим преимуществом «электрификации», пояснили в ЦИАМ, является устранение известной «болезни» масляной системы, возникающей из-за снижения или увеличения оборотов ротора механического привода.

Например, масляные насосы снижают количество подаваемого или откачиваемого масла при подъёме двигателя на высоту. Таким образом, применение насосов с электроприводом снимает вопрос избытка или недостатка масла благодаря раздельному управлению производительностью нагнетающего и откачивающего агрегатов.

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