Нюрбург, Германия, , 14:47 — REGNUM Замаскированный спортивный фастбэк Hyundai i30N был замечен на трассе Нюрбургринг в Германии. Об этом сообщается на портале Motor1.

Hyundai i30 Fastback Motor1

Хотя последняя версия фастбэка была представлена в 2018 году на Парижском автосалоне, корейская компания готовит новое обновление.

Сообщается, что хэтчбек и фастбэк i30 N после рестайлинга могут получить новую радиаторную решетку более агрессивного вида, другие бампера, фары и задние фонари.

Судя по фотографиям, модель получила оригинальные легкосплавные колесные диски с тонкими спицами.

Напомним, что моторная гамма i30 N состоит из турбированного двигателя на 2 литра, мощность которого составляет 249 л. с., а в версии i30 N Ultimate — 275 л. с. Агрегатируются оба мотора с шестиступенчатой МКПП.

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