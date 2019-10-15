Токио, , 14:21 — REGNUM Японские компании Toyota и Lexus подтвердили, что собираются выпустить к 2021 году три модели электрокаров. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Пока никаких подробностей об этих моделях нет. Однако тот концептуальный электрокар Lexus, который компания уже через неделю представит на Токийском автосалоне, продемонстрирует технологию, лежащую в основе будущих электромобилей.

По словам заместителя главного инженера Наохиса Хатта, у производителя из Японии есть возможность сделать из топливных автомобилей электрокары.

«У нас уже есть технология. Мы ждем подходящего времени. Это должно приносить прибыль», — добавил он.

В компании заметили, что клиенты чаще всего выбирают топливные автомобили, потому что они дешевле, несмотря на то, что бензин им будет обходится дороже. При этом японские автопроизводители вынуждены вести разработку гибридных и электрифицированных моделей из-за ужесточения экостандартов.

Напомним, японская компания Toyota планирует к 2025 году выпустить не менее десяти электрических моделей. Причем половина из них будет выпущена под премиальным брендом Lexus.

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