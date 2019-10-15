Пекин, , 13:39 — REGNUM Китайская операционная система Hongmeng, разработанная компанией Huawei, займет 2% доли глобального рынка уже в 2020 году, обойдя Linux и став пятой по популярности в мире, полагают в международной исследовательской фирме Counterpoint, передает 15 октября газета «Жэньминь жибао».

Отмечается, что Hongmeng на конец 2019 года займет 0,1% доли китайского рынка, а к концу 2020 года — все 5%. Доля Hongmeng OS в поставках компании Huawei, в свою очередь, составила 0,03%. При этом, в отчете говорится, что на мировом рынке операционных систем расклад сил следующий: Android установлен на 39% устройств, Windows — на 35% устройств, iOS — на 13,87% устройств, macOS — на 5,92% и Linux на 0,77% устройств.

Напомним, что операционная система Hongmeng OS версии 1.0 была выпущена компанией Huawei 9 августа 2019 года, когда стало понятно, что торговая война между Китаем и США будет затяжной. На 2020 год намечен релиз второй версии системы, а третья версия должна выйти уже в 2021 году.